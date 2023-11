Guide complet du tissage avec un métier à peigne envergeur

Le métier à peigne envergeur est une bonne alternative aux métiers à pédalier pour s'initier facilement à diverses techniques de tissage et réaliser des créations de taille moyenne. Couleurs, motifs, textures... les possibilités créatives sont infinies ! Un premier chapitre explique les bases du tissage et la préparation du matériel. Dans le second chapitre, diverses familles de points sont détaillées. Le troisième chapitre explique étape par étape 10 projets, afin de mettre en pratique les techniques abordées : écharpe, sets de table, coussin, tentures, sac et autres modèles variés démontrent avec élégance l'intemporalité de cet artisanat ancestral.