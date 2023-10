Je commence à lire en BD, 12 : Les cadeaux de Noël. Les cadeaux de noel

Noël approche ! Monsieur Pin organise un Noël canadien (secret santa) dans la classe des CP. Chacun pioche un nom et doit offrir un cadeau à la personne désignée - sans révéler son identité ! Léo et Mika, qui ne s'apprécient pas vraiment, ont chacun tiré le nom de l'autre. Au moment d'ouvrir les cadeaux, c'est la panique, car ceux de Léo et Mika ont disparu. Toute la classe se lance à leur recherche, pour finalement tomber sur le plus beau des cadeaux...