Le must absolu pour savoir comment fonctionne un ordinateur. Edition entièrement révisée d'un classique traduit en français pour la première fois. Nous sommes entourés d'ordinateurs au quotidien, qu'ils soient fixes, portables, sous forme de smartphones, ou qu'ils équipent nos téléviseurs, fours à micro-ondes, voitures, montres, aspirateurs, parmi tant d'autres appareils de haute technologie. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment fonctionnaient réellement ces équipements qui nous simplifient la vie (ou la compliquent, selon les cas) ? Charles Petzold a formé une génération entière de lecteurs (spécialistes ou novices) à la magie secrète de nos machines informatiques. Il propose une version entièrement mise à jour de son ouvrage de référence paru il y a plus de 20 ans et encore jamais traduit en français. Abondamment illustré et écrit avec des mots simples, ce livre est la référence absolue pour percer à jour le mystère des ordinateurs. Plongez au coeur de la machine pour découvrir comment une combinaison d'actions très simples entraîne au final une opération d'une grande complexité. Du tic-tac de la montre au bouillonnement incessant d'Internet , ce livre vous révèle l'essence même de la révolution numérique.