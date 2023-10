J'enseigne le FLE-FLS 1er et 2nd degrés. La boîte à outils du professeur

L'enseignement du FLE/FLS s'adresse à des apprenants non francophones en France ou à l'étranger. L'Education nationale définit le FLS comme la langue qui, en France, permet à l'élève d'accéder à une qualification, c'est la langue de la scolarité. Il assure le passage du FLE au français langue maternelle. Après un certain nombre de tests, l'inspection académique décide de l'affectation de l'élève selon son âge et son niveau. Les élèves vont dans des classes d'accueil ou sont directement intégrés dans des classes ordinaires. Les enseignants sont souvent démunis face aux besoins spécifiques de ces élèves car ils ne bénéficient que rarement d'accompagnement ou formation pour pouvoir offrir une pédagogie adaptée et ciblée. L'ouvrage propose donc une méthode et des pistes pédagogiques pour accompagner l'enseignant et permettre à ces élèves aux besoins particuliers de progresser en maîtrise de la langue de scolarisation afin de réussir leur scolarité. Découvrez les outils indispensables pour enseigner le FLE-FLS dans le 1er et 2nd degrés, basés sur l'expérience terrain des autrices. Chaque outil est présenté de façon visuelle sur 2 ou 4 pages : schéma de synthèse, résumé de l'outil, objectifs et contexte d'utilisation, méthodologie à suivre, avantages et précautions à prendre. De nombreux exemples d'application renforcent la pédagogie concrète du livre.