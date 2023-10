Pratiques de management de projet. 50 outils et techniques pour prendre la bonne décision, 4e édition

Dans un monde professionnel à l'exigence croissante, une bonne gestion de projet est une composante essentielle de la réussite car elle favorise un environnement de travail structuré et efficace. Ce guide de référence vous dotera des compétences indispensables pour naviguer avec assurance dans la gestion de projet. Décisions en groupe, élaboration de plannings, résolution de problèmes, estimations, gestion des risques et des relations avec les parties prenantes... Pour une compréhension concrète et immédiate de chaque outil ou méthode, cette quatrième édition comporte un à deux exemples issus des missions de conseil menées par l'auteur. Etudiant, professionnel de la gestion de projets ou manager aspirant à l'excellence, vous trouverez des conseils pratiques en phase avec les dernières évolutions du management de projet : explorez ces pages et débloquez tout le potentiel de vos projets !