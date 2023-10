Routes nouvelles, côtes inconnues. 16 explorations françaises autour du monde, 1714-1854

Routes nouvelles, côtes inconnues est un livre d'exception. Il présente les 16 explorations françaises autour du monde réalisées entre 1714 et 1854 par les très célèbres Lapérouse, Bougainville et Dumont d'Urville, mais aussi par des explorateurs méconnus tels que La Barbinais, Pagès et Roquefeuil. A travers une sélection d'extraits des journaux de voyage de ces aventuriers, le lecteur s'immerge au coeur des aventures et des réflexions de nos grands voyageurs français. Tous les thèmes y sont abordés : colonisation, religion, commerce, géopolitique, condition des femmes... autant de voix qui résonnent souvent avec nos problématiques contemporaines. De nombreuses illustrations, gravures et cartes, pour beaucoup inédites, accompagnent ces récits qui nous invitent à découvrir ou redécouvrir ces grandes expéditions scientifiques, diplomatiques ou commerciales qui ont marqué l'histoire de la découverte du monde par l'Occident. Passionné d'expéditions et d'aventures, collectionneur dans l'âme, Hubert Sagnières propose dans cet ouvrage une découverte inédite de ces grandes heures de l'histoire de la marine française.