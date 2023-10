Mes recettes de fêtes avec Thermomix. 100 recettes pour régaler vos invités

Faites la connaissance de Julie et de toutes ses folies ! Pâtissière de formation, Julie se réinvente sans cesse à travers son compte instagram Les Thermofolies de Julie, pour vous proposer des recettes innovantes aussi bien salées que sucrées avec votre Thermomix ! Passionée par la cuisine du monde, notre cheffe ose l'originalité tout en simplicité, et vous présente ici 80 recettes gourmandes entre plats des 5 continents et classiques de la pâtisserie : ramen aux lamelles de boeuf, tajine d'agneau, gnocchis de patates douces, rocher glacé au chocolat-noisette, tiramisu, chouquettes... Laissez-vous surprendre par la cuisine de Julie : vous ne risquez pas de vous ennuyer !