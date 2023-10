Assassin's Creed. 15e anniversaire, Le making of, Edition collector

Assassin's Creed, ce jeu vidéo à succès qui, depuis son premier opus a séduit des millions de fans et donné naissance à un univers mythique, fête ses 15 ans. Chacun de ses opus plonge les joueurs dans une période fascinante de l'Histoire - Jérusalem au temps des croisades, la Renaissance italienne, la guerre de Sept Ans, l'âge d'or de la piraterie, la Révolution française - et les emmène sur les traces de personnages aussi importants que Léonard de Vinci, Robespierre ou Richard Coeur de Lion. Grâce à cet ouvrage où l'illustration se fait la part belle, découvrez la genèse du jeu et de chacun de ses opus, leur graphisme d'exception, les secrets qui ont présidé à leur création, et la façon dont ils ont évolué sans jamais perdre leur identité visuelle et leur cohérence. Enrichi des témoignages des développeurs d'Ubisoft, ce livre offre un aperçu extrêmement complet d'un des plus beaux jeux du XXIe siècle.