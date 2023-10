Ecoute et trouve C'est Noël !

Découvre la magie de noël en images et en musique ! Un cherche et trouve, grand format, richement illustré avec 10 puces sonores pour écouter les petits bruits de noël (vent qui souffle, feu qui crépite, brouhaha dans l'atelier des lutins, clochettes du traineau qui tintent dans la nuit...) et de jolies mélodies (Mon beau sapin, Nous vous souhaitons un joyeux noël, Vive le vent ...) Un livre féérique pour s'imprégner de la joie de noël !