Le Bouquin de l'humour juif

Le florilège le plus complet et le plus récent de l'humour juif de l'Antiquité jusqu'à nos jours. On y trouvera mots d'esprit, histoires drôles, analyses, notices biographiques, textes littéraires, sketchs, stand-up et autres répliques de films et séries des différents pays où l'humour juif prend racine et s'épanouit. " Si tu as mal, ris ! " dit un dicton yiddish. L'humour juif est un antidote, un message de vie et de résistance. Un trait d'esprit, un rien d'autodérision peuvent transformer la plus lourde obscurité en une souriante légèreté. Ce volume rassemble plus de 5 000 histoires drôles. Les maîtres de l'humour juif d'hier et d'aujourd'hui - Sholem Aleikhem, Woody Allen, les Marx Brothers, Philip Roth, Lenny Bruce, Jerry Seinfeld, Ephraim Kishon, Pierre Dac, Gad Elmaleh et bien d'autres - font vibrer cette anthologie de leur talent et de leur génie. On découvrira ici également des auteurs oubliés ou méconnus : des pionniers andalous du Moyen Age jusqu'à la dernière génération du stand-up. Voyageant à travers les âges et les continents, les auteurs célèbrent l'humour juif comme un art de vivre, une manière de transcender tous nos questionnements, des plus dérisoires aux plus existentiels, avant de nous emporter dans un grand éclat de rire.