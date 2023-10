Death & Co. 600 cocktails mortels

Ouvert le soir du Nouvel An 2006-2007 dans l'East Village de Manhattan, Death & Co est rapidement devenu une institution en matière de cocktails, grâce à son équipe de barmen créatifs. Depuis, la franchise a évolué et changé, passant d'un bar intime à New York à un vaste salon de cocktails et un restaurant à Denver. Leur troisième établissement vient d'ouvrir à Los Angeles. Dans ce livre : - un pas à pas pour se mettre dans la peau d'un barman : apprendre à déguster, à reconnaître les goûts et à mixer ses propres boissons. - plus de 350 recettes de cocktails mortels : des classiques, des cocktails sans alcool ou à faible teneur en alcool, et des centaines de créations originales élaborées par les équipes de Death & Co à New York, Los Angeles et Denver.