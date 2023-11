Petits et grands gâteaux de nos régions

Cet ouvrage inédit répertorie 60 spécialités sucrées régionales les plus populaires, fait perdurer un patrimoine culinaire et gourmand transmis de génération en génération. Les recettes sont partagées par des boulangers, pâtissiers et passionnés locaux. Chaque recette sera introduite par un texte précisant l'origine, l'histoire, la légende permettant de comprendre comment est né tel gâteau ou tel dessert. Redécouvrez les incontournables strudel, cannelés et far breton ainsi que les moins ordinaires, mais tout aussi délicieux pastechou, galette comtoise et croquignoles d'uzès ! La soixantaine de gâteaux et desserts régionaux couvre tout le territoire français.