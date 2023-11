Notes sur le travail intérieur. En question avec Michel de Salzmann

"Comment s'approcher de soi-même ? Etre, c'est participer à ce qui est. Voir qui je suis, d'instant en instant. Aimer ce regard bienveillant qui peut tout accepter sans manifester de préférence". Pourtant l'observation de soi, telle qu'elle est pratiquée au début, ignore ce regard bienveillant. La découverte de nos faiblesses et manquements intimes suscite alors dénégations et refoulements. Comment sortir de cette impasse ? C'est là que, honorant son rôle de guide, Michel de Salzmann nous apporte une indication inattendue mais précieuse : "Il faut sacrifier la volonté de changer les choses. La vraie bonté est de laisser les choses comme elles sont". Le sens véritable de l'observation de soi pourra alors progressivement apparaître. Le Dr Michel de Salzmann a été un élève direc de G. âI. Gurdjieff et a eu un rôle très acif dans la transmission de son enseignement jusqu'à sa mort, en 2001. Son intérêt pour la science, la philosophie et la pensée ésotérique l'a conduit à étudier divers enseignements traditionnels, à la source.