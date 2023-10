Le Grand livre de la cuisine. La bible indispensable pour cuisiner au quotidien

Des recettes, des gestes techniques, des pas à pas, des astuces, des variantes et des conseils... La bible indispensable pour cuisiner au quotidien ! Des pas à pas illustrés Toutes les techniques de cuisson et de préparation expliquées par étape (oeufs pochés, pommes frites, blanchir, étuver, sauter, cuire au four...). Des recettes illustrées A base de poissons, de viandes, de légumes, d'oeufs, de pâtes, de riz ou encore de fruits : ravioles aux herbes, soufflé au fromage, risotto au potiron, parmentier de confit de canard, soupe de tomates au basilic, filets de rougets poêlés, moussaka, compote d'abricots ... Des variations autour des recettes de base Pour ne jamais manquer d'idées ! Donnez de la personnalité aux pommes au four en variant les garnitures, accompagnez vos plats de différentes sauces, agrémentez les farces de vos légumes de fruits secs et d'épices, préparez des panures pour tous les goûts... Volaille, pâtes, fruits, légumes... Des planches explicatives pour choisir les produits selon la saison, leur aspect ou encore leurs apports nutritionnels.