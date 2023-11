La Salamandre et le bouchon de champagne

Quand Bérengère Cournut revisite les clichés de la princesse et du chevalier, la princesse fait office de méchant, les escargots de chevaliers servants, et une salamandre de reine à sauver. Au fond d'un vallon, dans un palais de galeries et de grottes, vit une salamandre, reine des animaux de la forêt. A chacune de ses promenades, lapins, renards, grenouilles et sangliers se pâment devant sa beauté. On parle d'elle dans tout le royaume, on vante ses vertus et ses prouesses. On dit que c'est elle qui a vaincu, jadis, les dragons qui hantaient le vallon. La salamandre est si belle dans sa robe jaune et noire, si sage et si aimée par ses sujets qu'elle provoque la colère de la princesse du palais d'à côté... Jalouse, celle-ci ne supporte pas l'ombre que lui porte la salamandre et veut en découdre. Avec sa fantaisie habituelle, Bérengère Cournut revisite le mythe de la princesse et du chevalier. Son récit onirique, plein de péripéties, est porté par des inventions typographiques cocasses et les illustrations luxuriantes de la jeune artiste Astrid Jourdain.