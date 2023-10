Pays basque souterrain (geste) - de biarritz a la pierre saint-martin (coll. bea

Les grottes et gouffres, mais aussi les anciennes mines, sont des environnements fascinants, quelquefois inquietants, mais a la beaute minerale sans egale en surface. Que ce soit dans les grottes de modestes dimensions ou dans les gouffres les plus vertigineux, la Nature souterraine devient accessible grace aux photographies de Brice Maestracci et aux textes de Jacques Chauvin qui permettent d'aborder toutes les thematiques de la speleologie basque depuis la prehistoire jusqu'aux enjeux environnementaux.