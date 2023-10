Des plus connues au plus obscures, la langue française regorge d'expressions farfelues. " Donner sa langue au chat ", " mettre la charrue avant les boeufs ", " avoir la chair de poule " et autres expressions imagées n'auront plus de secrets pour vous ! Passionnés de langue française, Sonia Perbal et Christophe Brichant décortique pour vous leurs significations et leur provenance.