La sagesse de vos guides spirituels. Manuel pratique pour recevoir leurs conseils inspirants

Un manuel spirituel pratique pour entrer en relation avec vos guides spirituels. Que vous en ayez conscience ou non, vous êtes constamment en contact avec vos guides spirituels, de grands enseignants présents à vos côtés pour vous offrir guidance, soutien, sagesse et amour à tout instant. Dans cet ouvrage inspirant, James Van Praagh nous fait part des bénéfices et des avantages d'entretenir une relation consciente avec nos guides. Au fil des pages, vous découvrirez les différents guides que vous pourrez rencontrer durant votre vie, incluant les guides terrestres incarnés dans un corps physique et ceux qui se trouvent sur le plan spirituel. Puisque l'énergie de notre âme est en constante transformation, nos guides varient selon notre état et notre évolution, offrant ainsi une infinité de possibilités. Vous apprendrez également d'où viennent les guides, leur rôle et de quelle façon ils peuvent vous aider dans les situations de tous les jours et comment entrer en contact avec eux. Vous découvrirez également de nombreux et puissants exercices qui rehausseront votre taux vibratoire, ainsi que des méditations qui enrichiront votre compréhension des guides et de leur influence sur votre vie. Vous cheminerez alors vers une ouverture du coeur, l'alignement de vos chakras et le développement de vos capacités psychiques.