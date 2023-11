Maman attend un bébé

D'où viennent les bébés ? Et où étions-nous avantd'être dans le ventre de Maman ? L'arrivée d'un enfant suscite de nombreusesquestions dans une famille... Qu'elles soient d'ordre biologique, psychologiqueou spirituel. Ce livre explique aux jeunes enfants la bellehistoire d'amour qu'est la naissance d'un bébé ! Inès d'Oysonville, mère defamille, est auteur de nombreux outils et ouvrages pour l'éveil à la foi desenfants. Ségolène, peintre et dessinatrice et Fanny, architecte et graphiste, illustrent des faire-part, cartes, toiles, posters, logos... C'est leurtroisième livre illustré.