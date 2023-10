World of Warcraft : Le chef de la rébellion

Esclave. Gladiateur. Shaman. Chef de Guerre. L'énigmatique orc connu sous le nom de Thrall a joué tous ces rôles. Elevé par de cruels maîtres humains qui cherchaient à le modeler en parfait pion, Thrall a été conduit, à la fois par sa nature sauvage et par une intelligence particulièrement acérée, à poursuivre une destinée qu'il commence seulement à entrevoir. Briser sa condition d'esclave et redécouvrir les traditions ancestrales des siens. Le récit tumultueux de son parcours initiatique - une saga d'honneur, de haine et d'espoir - peut enfin être révélé... Alors que les trois premiers romans traitant de l'univers de Warcraft sont en rupture de stock depuis des années, Panini les republie pour le plaisir des connaisseurs et des novices. Pour le deuxième volume, c'est au tour de Thrall, l'orc aux mille vies, de nous guider sur les chemins tortueux d'Azeroth.