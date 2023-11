En 2068, alors que la vie sur la Terre devient de plus en plus invivable, la Confédération Eurasie-Méditerranée, la plus grande puissance mondiale, décide d'envoyer 12 étudiants volontaires essayer de s'implanter sur Mai, une lune de Mars qu'on vient de découvrir et qui semble se prêter à cette installation d'humains. Pendant deux mois, les sélectionnés subissent une préparation intensive et notamment sur le plan de la dynamique de groupe. Le 22 mars, ils décollent vers la planète Mars où ils doivent faire escale pour s'élancer vers Mai, le 13 mai précisément. Ont-ils raison d'exiger l'impossible ? Vont-ils pouvoir récréer l'humanité sur de nouvelles bases ?