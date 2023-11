Mon atelier créatif de lithothérapie

Réalisez 25 magnifiques objets avec des cristaux ! Lorsque nous les invitons dans notre quotidien, les cristaux nous enveloppent de leur magie, nous aident à ressentir nos émotions profondes et favorisent notre énergie créatrice. A travers les 25 projets faciles à réaliser de cet ouvrage, vous découvrirez les différentes vibrations qui habitent les cristaux et celles qui sont adaptées à vos besoins. En confectionnant des bijoux fantaisie, des objets décoratifs, des rituels de soin et des cadeaux pour vos proches, vous apprendrez à vous connecter au pouvoir des pierres, à vous apaiser et à éveiller votre pleine conscience.