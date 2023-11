Le crochet en pleine conscience

Crochetez ces 35 motifs lumineux pour vous apaiser et retrouver le calme intérieur. Quiconque a déjà tenté un nouveau point ou déterminé l'emplacement des grannys sur une couverture sait à quel point le crochet mobilise l'attention et développe la créativité. Suivre un patron implique de vivre pleinement l'instant présent pour effectuer les bons gestes, compter les mailles et se souvenir de la prochaine couleur à utiliser. Dans cet ouvrage superbement illustré, Emma Leith présente comment ce savoir-faire rencontre la pratique de la pleine conscience, en vous apportant la paix, le calme et un plus grand sentiment de bien-être. Grâce à la répétition de schémas minutieux, à l'utilisation de couleurs variées et au choix de textures réconfortantes, les 35 créations présentées dans ce livre vous aideront à travailler votre pleine conscience et à vous recentrer sur vous-même. Certains projets trouveront parfaitement leur place dans votre quotidien et dans votre intérieur, tandis que d'autres seront de parfaits cadeaux à offrir autour de vous. La satisfaction que vous éprouverez en créant ces jolis objets et en voyant les autres les apprécier est un autre bénéfice du crochet, qui encourage un état d'esprit positif et apporte du bonheur.