Mesdames et Messieurs, petits et grands, venez affronter les épreuves que vous réserve le Palais des Horreurs de la Longuefeigne, une attraction sensationnelle comme il n'en existe nulle part ailleurs ! Oserez-vous relever le défi ? Oserez-vous faire face à vos terreurs les plus sombres ? Oserez-vous dépasser vos propres limites ? Filippo Pavone livre ici son premier livre, où se mêlent cauchemar psychologique et réflexion philosophique : il est nécessaire de se dépasser pour pouvoir se débarrasser de ses regrets et ainsi aller de l'avant. Filippo Pavone est un auteur belge d'origine italienne. Ce retraité de la police belge est un passionné d'histoire. Ses préférences en littérature se tournent surtout vers la science-fiction et la fantasy. Il ne cache d'ailleurs pas son admiration pour des auteurs tels qu'Isaac Azimov, Philip K. Dick ou Richard-Bessière. Son premier roman Le Palais des Horreurs vous fera découvrir son attachement à la fantasy, le tout saupoudré d'un soupçon d'angoisse.