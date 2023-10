Gachiakuta T04 Edition limitée

Durant son combat contre Jabber, le pouvoir de Rudo s'est manifesté et a permis à son groupe de survivre assez longtemps pour qu'Enjin et les autres nettoyeurs viennent leur prêter main-forte. Rudo est cependant encore loin de contrôler son jinki et Zanka décide qu'il est plus que temps de tester les véritables capacités de ses gants. Rudo doit en effet apprendre à bien mieux maîtriser son pouvoir s'il veut accompagner les nettoyeurs dans la zone interdite où se trouve la femme mystérieuse qui sait peut-être comment remonter à la cité des cieux...