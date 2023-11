Hideyoshi, Seigneur Singe

Japon, milieu du XVIe siècle. Le pays est déchiré depuis plus de cent ans par des guerres civiles incessantes. Nobunaga, nouveau chef du clan Oda, entreprend à son tour de conquérir les provinces qui entourent son fief. A cette époque, Hideyoshi n'est encore qu'un enfant pauvre de la campagne, confié aux soins d'un monastère par sa mère remariée. Mais le jeune garçon a beaucoup trop d'ambition et d'imagination pour rester cloîtré. Il s'enfuit avec des marchands ambulants et commence son apprentissage de la vie. Quelques années plus tard, il parvient à se faire engager comme pied-léger au service du grand Nobunaga. Le petit serviteur au faciès simiesque (d'où son surnom de "Singe") s'empare alors de la moindre occasion pour se faire remarquer par son seigneur. Dans une société où la culture guerrière est à son apogée, régie par la stricte observance du rang social, il gravit pourtant un à un les échelons du pouvoir en usant de tous les moyens : flatteries, manipulations, mariages, espionnage... Ses talents de diplomate et de tacticien ne tardent pas à porter leurs fruits. Promu samouraï puis général, Hideyoshi se révèle un stratège de génie. Devenu un des favoris de Nobunaga, il se retrouve en position de force lorsque ce dernier est assassiné. Mais Hideyoshi doit encore éliminer ses rivaux pour réaliser son rêve : devenir le "Grand Pacificateur" , le maître incontesté du Japon réunifié... Tout en dépeignant avec authenticité une période cruciale de l'histoire du Japon, Shiba Ryôtarô retrace la fascinante saga d'un homme du peuple devenu l'un des plus grands guerriers japonais. Shiba Ryôtarô (1923-1996) est considéré au Japon comme le maître du roman historique d'après-guerre. Révélé par Fukurô no shiro ("Le château des hiboux" , prix Naoki 1959), il renouvelle le genre en l'enrichissant d'une véritable dimension érudite. Auteur prolifique, il est l'un des écrivains japonais les plus populaires de la seconde moitié du XXe siècle.