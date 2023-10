Révérée à l'égal de Shakespeare outre-Manche, Jane Austen souff re hélas trop souvent en France d'une image étriquée et pleine de clichés (écriture à l'eau de rose, romance collet monté, etc...). Il était plus que temps de lui rendre justice dans la langue de Molière ! A travers Austen Power, écrivains, universitaires, journalistes et personnalités en tous genres célèbrent l'autrice d'Orgueil et Préjugés et exposent, de façon claire et accessible, les raisons pour lesquelles il faut encore et toujours (re)lire ses romans. Pourquoi certains ont longtemps cru pouvoir la dédaigner (coucou Nabokov), comment une jeune femme du XVIIIe siècle a pu devenir une icône de la pop culture (véritable phénomène sur Tik Tok ! ), ce que la littérature lui doit, les sens cachés à décrypter, le mythe Darcy, la subversivité furtive et l'avant-gardisme discret de celle qui, en seulement une poignée d'écrits, a laissé son empreinte indélébile sur la société... Un manifeste hommage indispensable ! Ce manifeste entend prouver qu'il FAUT (re)lire Jane Austen. S'y trouvent rassemblées plusieurs voix de générations différentes, pour exposer factuellement en une dizaine de chapitres l'importance, à tous points de vue, de la romancière britannique.