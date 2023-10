Emma, riche, belle et intelligente, et qui s'ennuie donc à mourir dans son petit village du sud de l'Angleterre, passe son temps à marier des gens. Pour le meilleur et (surtout) pour le pire... C'est le plus brillant, le plus ingénieux et le plus drôle des romans de Jane Austen ! Miss Woodhouse est riche, belle et intelligente, et ne compte pas s'en excuser. Pire, elle entend rester vieille fille ! Mais aussi marier tous ceux et celles qui l'entourent, avec un sens souvent très personnel d'une union bien assortie. La société est petite, bien petite, pour le monde intérieur d'Emma... Jusqu'à ce que débarquent, dans le paisible village de Highbury, la candide Miss Smith, le malicieux Frank Churchill, la ténébreuse Jane Bates et l'explosive Mrs Elton, qui relèguent au second plan les talents d'entremetteuse d'Emma. A moins que le mariage se réinvite là dedans à petits pas... Jusqu'au bout, Austen nous provoque ; jusqu'au bout, on est surpris. Et grâce au formidable travail de retraduction de Clémentine Beauvais, on (re)découvre dans cette histoire de marieuse à marier tout le génie d'une autrice qui n'a rien perdu de sa modernité. Placée sous le patronage de Jane Austen, la collection JANE publie des romans qui allient fi nesse d'écriture et finesse d'esprit, beaux décors permettant de s'évader, romantisme intelligent et critique sociale. Ils off rent un regard péné- trant sur la nature humaine et livrent, en creux, la peinture impressionniste d'une époque.