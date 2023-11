Amanda Gorman, qui a marqué l'Amérique et le monde en récitant "La colline que nous gravissons" lors de la cérémonie d'investiture du président Joe Biden, livre un premier florilège lumineux dans lequel elle s'empare d'une époque naufragée pour la transformer en un chant d'espoir et de guérison. Dans Donnez-nous le nom de ce que nous portons, la poétesse explore l'histoire, le langage, l'identité et l'effacement. Inspirés par la souffrance collective qu'a engendrée la pandémie, ces poèmes, collages et calligrammes éclairent un moment de prise de conscience et révèlent une autrice messagère du passé et voix de l'avenir.