La vie, le corps et la mort. Réflexions juridique et éthique

Regards croisés sur la mort au XXIe siècle. A un moment où la pensée écologique et la relation avec les animaux définissent à nouveau la relation entre la Nature et les humains, la culture et la vie se doivent d'être considérées avec la notion de One Health (Une Seule Santé) en conséquence de la prise de conscience depuis la pandémie de Covid-19. Ainsi, la vie même, le corps vivant (" le lieb " de nos collègues érudits que l'on peut opposer au " korper ", le corps anatomique) doivent être analysés et reconstruits - surtout depuis que la médecine considère ce corps comme un assemblage de données révélant des Big Data. La médecine des données, laquelle a été explorée dans les volumes publiés par Dalloz depuis quelques années, se définit ainsi dans les pratiques de santé par des procédures concourant à considérer une seule santé, comme une seule vie avec, alentour, l'intelligence artificielle dont la finalité postulée est la santé. Comment la vie et le corps à partir de nos cultures, voire de nos croyances et de ces chambardements, se trouvent régénérés ou anéantis dans nos pratiques de santé dans une progression actuellement inéluctable vers la mort ?