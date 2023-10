Beirut Bakery. Recettes libanaises familiales à partager

Découvrez l'univers de Rita-Maria Kordahi, fondatrice et cheffe d'un service de catering de spécialités libanaises. Dans un véritable hommage à sa mère et à ses racines culturelles, elle vous convie chaleureusement à sa généreuse table. Plongez au coeur des traditions avec une sélection de mezzés, de plats froids et chauds à partager, ainsi que des desserts, des boissons, reflétant la richesse, la diversité de la méditerranée avec sa mer, ses montagnes et son soleil. A travers cet ouvrage, vous découvrirez une centaine de recettes libanaises, toutes imprégnées de tradition, mais également revisitées. De délicieuses saveurs salées et sucrées, transmises par l'amour d'un Moyen-Orient aux moeurs contrastées.