Alerte rouge : histoire et géopolitique d'El Niño

En 2023, El Nino fait son grand retour. Ce phénomène climatique récurrent, généré par l'océan Pacifique, réchauffe brutalement l'atmosphère. Inscrit dans l'histoire de nos civilisations, il va avoir un impact violent sur l'actualité géopolitique la plus brûlante. Car les historiens en retracent l'influence, aussi globale que redoutable, jusque dans un passé lointain. Le phénomène est souvent associé à des périodes de ruptures et d'effondrements civilisationnels, de l'Egypte antique aux cités-Etats mayas. Certains épisodes du XIXe siècle sont corrélés aux pires violences, de la défaite de la Grande Armée napoléonienne en Russie, jusqu'à l'histoire coloniale de l'Inde sous la domination britannique. Au XXe siècle, il a amplifié nombre des bouleversements politiques, économiques et militaires. Le cycle de 2023 est porteur de risques climatiques et géopolitiques inédits. Aujourd'hui, El Nino aggrave l'emballement climatique et ses effets en cascade. Or les marchés agro-alimentaires mondiaux sont déjà sous très haute tension du fait des interactions entre la guerre en Ukraine, la rivalité sino-américaine, la crise de l'énergie et la multiplication de phénomènes climatiques extrêmes toujours plus marqués. A quoi va ressembler un monde chauffé à blanc, sur fond de tensions internationales, de migrations climatiques et de guerres de l'eau – qu'elles se jouent entre villages ou entre grandes puissances, comme les Etats-Unis et la Chine, déstabilisées par le climat et en compétition féroce pour les ressources ? El Nino 2023-2024 pourrait être un crash-test climatique. Nos sociétés sont-elles prêtes à encaisser 1,5°C de réchauffement planétaire ?