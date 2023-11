Odysseus, un tour du monde des idées

Chaque année, en un volume exceptionnel, la philosophe Chantal Delsol réunit les meilleurs contributeurs étrangers pour décrypter, à l'échelle planétaire, le mouvement des idées et des idéologies. Un cahier international pour anticiper les mutations futures du monde. Ni revue périodique, ni mook occasionnel, et encore moins hasardeux ouvrage collectif, Odysseus propose, chaque année, un tour du monde des idées promises à être décisives dans l'avenir. Chantal Delsol, accompagnée de Joanna Nowicki, sollicitent à cette fin les meilleurs théoriciens et analystes du monde intellectuel et politique tel qu'il va sur les cinq continents. Ce sont eux, en tant que créateurs, acteurs, observateurs qui, sur place et à partir de leurs études, enquêtes, expériences et engagements, décryptent pour nous les doctrines philosophiques, les mouvements idéologiques et les courants sociaux qui, émergeant aujourd'hui, occuperont la scène planétaire demain. Articles, tribunes, entretiens, débats croisés, le tout illustré par de jeunes et talentueux photographes locaux : à l'image d'Ulysse compilant son album de voyage lors du périple le ramenant à son port natal, une indispensable vue prospective et plurielle pour éclairer le moment charnière et bascule de l'histoire que nous vivons. Au sommaire de ce cahier inaugural, entre autres : le paupérisme aux Etats-Unis, le culturalisme au Québec, le civisme au Venezuela, l'élitisme en Chine, le machiavélisme en Italie, le survivalisme dans l'hémisphère nord, le néo-impérialisme dans l'hémisphère sud. Et plus encore !