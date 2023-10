Shiita et la forêt des minuscules T01

Shiita, un être minuscule qui vit dans la fôret, mène une petite vie paisible au sein de la colonie qui l'a recueilli. Mais lorsqu'un jour son ami Nara, qui rêve de grandes aventures, disparait après avoir aperçu de la fumée au loin au pied du grand arbre, Shiita n'a pas d'autre choix que d'oublier la prudence et partir à sa recherche ! Il doit alors apprendre à survivre et faire face à de dangereux prédateurs, ainsi qu'au mystérieux Izuna qui ne semble pas des plus amical. Et si Nara avait raison et qu'au bout du chemin, se trouvait son père ? ...