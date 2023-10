Découvrez avec émotion des photographies noir et blanc colorisées de la France occupée pendant la Seconde Guerre mondiale. L'histoire de la France sous l'Occupation est encore trop souvent perçue à travers le prisme déformant d'idées reçues. Cet ouvrage raconte la France des " années noires " au plus près de ce que le travail des historiens permet d'en savoir aujourd'hui. Il propose au lecteur un récit à la fois chronologique et thématique. A côté des événements et de leurs acteurs, une large place est accordée aux sujets concernant la vie quotidienne des Françaises et des Français, de la défaite de 1940 à la libération de 1944-1945 : exode des populations devant l'avancée des troupes allemandes, installation de la " puissance occupante ", ligne de démarcation, prisonniers de guerre, mode, marché noir, rafles de juifs et réactions qu'elles suscitent au sein de la population française, la déportation, l'organisation des premiers réseaux de résistance, etc. Pour le quatrième volume de la collection " La Seconde Guerre mondiale en couleur ", les photographies ont été fournies par l'agence iconographique franco-allemande AKG-images (Archiv für Kunst und Geschichte/Archive pour l'art et l'histoire) qui a procédé à une colorisation des images en noir et blanc. Loin de nuire à la compréhension de ce qui s'est passé en France entre 1940 et 1945, le procédé place le lecteur de plain-pied avec une époque qui, en raison de la distance et de la disparition des derniers témoins, lui est devenue étrangère.