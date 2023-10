The Lapins Crétins - Luminys Quest Tome 2

Toujours accompagné de Léon le cyclope et de Kimpa, Téo guide les Lapins Crétins de cristal en cristal. Leur nouvelle escale, la cité Bulle, promet d'être renversante à plus d'un titre. Seulement, pour y parvenir, Téo et les Lapins doivent déjà échapper à leur terrifiant poursuivant !