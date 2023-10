A toi de jouer !

Poupées russes, Kapla, personnages à empiler, chaise éléphant, singe de bois... Le designer et illustrateur Didier Cornille étudie, décortique et reproduit des jouets indémodables qui ont fait bien des heureux ! En plus de les redécouvrir, amusez-vous à recréer quelques-uns de ces objets en 3D, grâce aux patrons pour vous imaginés.