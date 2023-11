Le petit Larousse illustré 2024. Coffret Noël

Le numéro 1 des dictionnaires illustrés (plus de 20 millions d'exemplaires vendus). Le dictionnaire le plus actuel, le plus illustré et le plus complet du marché. La référence des dictionnaires également disponible en ligne. Le Larousse 2024 contient plus de 64 150 mots, 125 000 sens et 20 000 locutions, 28 000 noms propres. Et aussi : 1 500 remarques de langue ou d'orthographe. 2 000 régionalismes et mots de la francophonie. 4 500 compléments encyclopédiques. 5 500 cartes, dessins, photographies, schémas et planches. Notre dictionnaire est aussi accessible via Internet et contient plus de 80 000 mots, 9 600 verbes conjugués et des dossiers encyclopédiques sur les notions clés de la culture générale.