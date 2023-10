Tout l'amour

"C'est quoi, l'amour ? " , demande Alfie à Maman Ourse. "L'amour c'est plein de choses. Il est ici et il est là-bas. On le trouve partout". Alfie va découvrir avec son petit frère que l'amour c'est le bonheur et le partage, qu'il peut faire peur ou rendre triste mais qu'il peut aussi résonner dans le rire des amis et dans la nature. L'amour c'est tellement de choses.