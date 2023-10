Alack Sinner (Tome 2-L'Âge des désenchantements - Intégrale - Nouvelle éditon). 2 L'Âge des désenchantements - Intégrale - Nouvelle éditon

Ex-flic lassé des violences policières, Alack Sinner traîne son spleen de détective privé désabusé d'un bout à l'autre de New York. Défenseur des oubliés, de tous ceux qui survivent en marge du rêve américain, il s'accroche à un code de l'honneur un peu désuet de nos jours : respect et amitié. Série culte, bercée par les influences croisées du roman noir, du cinéma américain et du jazz, Alack Sinner s'est enrichie pendant cinq décennies du déracinement de ses deux auteurs.