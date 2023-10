Atlas de l'Antarctique

Vaste monde blanc inhospitalier, aux vents insoutenables et à la température glaciale, l'Antarctique fascine. C'est le royaume de la glace, la terre des Manchots, le dernier endroit sur Terre que l'homme n'a pas transformé. Mais qu'en sera-t-il demain ? Grâce aux technologies les plus récentes et au travail des scientifiques sur le terrain, cet atlas rassemble tout ce qu'on sait à ce jour sur le plus mystérieux des continents : les glaciers, les courants marins, la géologie, la vie sauvage, mais aussi les aventures humaines et le destin que réserve l'Homme à cette terre qui abrite de nombreuses richesses convoitées.