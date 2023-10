Tu n'utiliseras point le Comic Sans. Les 365 lois du design graphique, 3e édition

Véritable kit de survie au quotidien, ce livre s'adresse au graphiste, débutant ou confirmé, ainsi qu'à toute personne impliquée dans un projet de création graphique. Il énonce les 365 lois incontournables du design graphique, ou tout ce qu'il faut faire - et surtout ne pas faire ! - pour réussir ses projets, atteindre ses objectifs et satisfaire ses clients - sans vendre son âme. Typographie, couleur, illustration, mise en page, communication visuelle, relations clients, retouche, épreuvage, production, impression... Les étapes et les sujets clés du design graphique y sont décryptés, illustrés et commentés avec décontraction et rigueur par quatre spécialistes aguerris qui livrent ici leurs meilleurs conseils, astuces et recommandations.