Incroyables animaux de la préhistoire. Créatures marines, dinosaures, mammifères

- L'ouvrage est divisé en 3 grandes parties : -le début de la vie et les animaux marins, -l'ère des dinosaures herbivores et carnivores -les gros mammifères terrestres que les premiers australopithèques ont connus. - Tout au long de l'ouvrage, grâce à des illustrations incroyables, détaillées et anatomiques " grandeur nature " , on apprend comment ces animaux préhistoriques ont évolué, comment fonctionnait leur corps et leurs différents attributs, et à quels animaux vivants d'aujourd'hui on peut les comparer. - Des encadrés, sur chaque double page, proposent des informations et comparaisons des tailles ; une frise chronologique sur le côté de page indique les différentes périodes. - un glossaire et un index détaillé permet de retrouver rapidement la centaine d'espèces présentées