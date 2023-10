Mythes, momies et magie en Egypte antique

La mythologie égyptienne racontée en BD avec humour et modernité : - 8 grands mythes (Le mythe de la création ; Isis et Osiris ; Les affrontements d'Horus et de Seth ; Le Livre de Toth...) - Des focus documentaires sur : Cléopâtre, les pharaons, les momies, les dieux égyptiens, les créatures mythiques, les hiéroplyphes etc. - Un incroyable travail d'illustratrice (Nria Tamarit) pour tous les fans de BD. - Un récit extrêmement rythmé et vivant, grâce aux dialogues qui mettent en scène les héros de toujours avec un vocabulaire d'aujourd'hui.