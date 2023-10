5000 ans d'art

L'histoire de l'art peut se diviser en grands mouvements majeurs, liés à l'histoire des civilisations et les grands évènements historiques, culturels, politiques et internationaux. De Rembrandt à Picasso, aucun artiste, aucune oeuvre ne saurait se comprendre sans l'influence du contexte qui l'a vu naître. C'est ainsi que cet ouvrage extrêmement illustré décrypte chaque grand mouvement et chaque oeuvre, la replaçant dans le contexte historique et culturel qui a permis sa réalisation et lui donne son sens.