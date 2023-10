Hubert Chien-Chien à sa mémère : Qui a volé Noël ?

Toute la ville est en émoi : Jean-Noël, le gardien du sapin géant qui trône sur la place a perdu la boule. Et pas n'importe quelle boule : une boule destinée au Père Noël en personne contenant un passe pour accéder à toutes les maisons de la ville. En effet, le Père-Noël n'étant plus de toute première jeunesse, cette solution est beaucoup moins périlleuse que les acrobaties sur les toits. Hubert est appelé à la rescousse. Car avec ce qui se passe, le voleur peut s'introduire dans toutes les maisons. Et très vite, on signale des vols de décoration de Noël : le sapin, boules, les guirlandes lumineuses et autres décorations disparaissent les unes après les autres. Qui en veut à Noël ? ou plutôt au Père Noël ? car le flair d'Hubert va le conduire à faire ressurgir une sombre affaire du passé du Père Noël. Une affaire qui amène aujourd'hui un étrange élan à perruque blonde, nommé Iquéa, à se venger du vieux bonhomme en houppelande rouge...