Le récit passionnant de la légende du roi Arthur et des personnages qui l'accompagnent tout au long de sa vie : Merlin, Guenièvre, la Dame du Lac, Lancelot, Perceval et les chevaliers de la Table ronde... Un très beau livre qui allie récits légendaires et informations documentaires. Comme un grimoire précieux avec des enrichissements : livrets, enveloppes...