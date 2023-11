Montpellier, la capitale du Languedoc a 1000 ans

Quelle histoire ! Que de rebondissements ! Née en l'an 985, Montpellier s'étend rapidement. Lorsqu'elle est rattachée à la France en 1349, la ville est la deuxième plus peuplée du royaume. Son université, renommée dès le Moyen Age, attire des élèves et professeurs étonnants comme Rabelais qui y étudie la médecine. Qui était Jacques Coeur ? Qu'est-ce que l'Ecusson ? Où étaient les remparts qui ont été rasés après le siège de la ville ? En pleines guerres de Religion, on inaugure en 1593 le premier jardin botanique de France. Aux siècles suivants, Lapeyronie fait triompher la chirurgie dans l'Europe entière ; Lenormand invente le parachute ; un tramway est inauguré en 1900 ; la plus célèbre photographie de Jean Moulin est prise aux Arceaux... Personnages et événements rythment l'histoire palpitante de la cité. Au gré d'une prospérité qui a longtemps reposé sur le textile - la fameuse "draperie rouge" - puis le commerce du vin, Montpellier s'est constamment réinventée pour demeurer la capitale du Languedoc.