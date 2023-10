Des recettes qui croustillent pour toute la famille avec Cookeo Extra Crisp

Découvrez 50 recettes très gourmandes qui régaleront petits et grands ! Ribs de porc caramélisés, empanadas, cordons bleus, beignets de crevettes, mac & cheese, samossas, pommes noisettes, cookie géant au caramel... Transformez votre Cookeo en four ou en friteuse grâce au couvercle Extra Crisp et préparez facilement de délicieux petits plats et desserts dorés et croustillants !