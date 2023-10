Disney - Guide visuel ultime (nouvelle édition enrichie)

Depuis 100 ans, Disney révolutionne la façon de raconter les histoires, pour les petits et pour les grands... De La Belle au bois dormant à La Reine des Neiges, en passant par la création du premier studio en 1923, la première apparition de Mickey et le développement des parcs, ce guide explore tous les aspects du monde fabuleux de Disney. Agrémenté d'illustrations et de photos rares issues des Archives de The Walt Disney Company, ce livre vous plongera dans un univers magique et captivant.